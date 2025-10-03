Concert Julien Clerc O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère
Concert Julien Clerc O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère jeudi 15 octobre 2026.
Concert Julien Clerc
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 45.5 – 45.5 – 60 EUR
selon l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
English :
The icon of French chanson, Julien Clerc, is back on the road in France for another exceptional tour, starting in February 2026! With his cult repertoire and captivating energy, the artist promises an unforgettable return!
