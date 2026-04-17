Concert Julien Lieb Naufragés Tour avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
Concert Julien Lieb Naufragés Tour avenue du 14 juillet 1789 Montélimar vendredi 20 novembre 2026.
Montélimar
Concert Julien Lieb Naufragés Tour
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Tarif : 43 – 43 – 43 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Après une tournée à guichet fermée avec de la Star Academy, c’est cette fois-ci en solo que revient Julien Lieb en concert.
.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a sold-out tour with Star Academy, Julien Lieb is back in concert as a solo artist.
L’événement Concert Julien Lieb Naufragés Tour Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Cinéma cycle japanime Scarlet et l’éternité aux Templiers Place du Temple Montélimar 17 avril 2026
- Quinzaine des jeux vidéo Let’s play, spécial coopération Médiathèque intercommunale Montélimar 17 avril 2026
- LE CONDOR THEATRE DE MONTELIMAR Montelimar 18 avril 2026
- Quinzaine des jeux vidéo Vos coups de cœur jeux vidéo Médiathèque intercommunale Montélimar 18 avril 2026
- Rencontre avec le cascadeur Julien Duverger, Les Templiers, Montélimar 18 avril 2026