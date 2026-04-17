Concert Julien Lieb Naufragés Tour avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Montélimar

Concert Julien Lieb Naufragés Tour

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 43 – 43 – 43 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Après une tournée à guichet fermée avec de la Star Academy, c’est cette fois-ci en solo que revient Julien Lieb en concert.

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avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

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English :

After a sold-out tour with Star Academy, Julien Lieb is back in concert as a solo artist.

L’événement Concert Julien Lieb Naufragés Tour Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération