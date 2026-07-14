Concert Kadavar + Scott Hepple and the Sun Band La Sirène La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Kadavar + Scott Hepple and the Sun Band

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

La royauté berlinoise du rock répond à la réalité avec un son nettement plus brut, plus massif, plus compact et plus sombre. K.A.D.A.V.A.R. marie l’obsession des riffs de leurs débuts à la créativité cosmique de leur nouvelle formation à quatre.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

Berlin’s rock royalty responds to reality with a sound that’s distinctly rawer, heavier, tighter, and darker. %AB K.A.D.A.V.A.R. %BB combines the riff-driven obsession of their early days with the cosmic creativity of their new four-piece lineup.

L’événement Concert Kadavar + Scott Hepple and the Sun Band La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle