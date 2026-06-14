CONCERT KATHARSIS – Église Saint-Eustache Église Saint-Eustache Paris

Festival European Polyphony à Paris

Du 03 au 05 juillet 2026

« Paris – Rhodes »

La création grecque et française à l’honneur : musique, arts visuels et sonores

CONCERT « KATHARSIS », RENCONTRES AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE

Vendredi 3 juillet à 20h30Église Saint-Eustache, 2 Imp. Saint-Eustache – 75001 Paris (entrée gratuite sur réservation).

Distribution: Ensemble Dulci Jubilo, Christopher Gibert (direction), Thomas Ospital (orgue), Chrysanthos Antoniou (violon)

Découvrez deux créations contemporaines : Katharsis du compositeur grec Savvas Karantzias et Hymnus

du compositeur français Christopher Gibert, réunies dans un même élan

artistique et spirituel. Porté par les voix du chœur de chambre Dulci

Jubilo, accompagné d’un violon, de percussions et de l’orgue, ce

programme propose une immersion sonore d’une grande intensité.

Katharsis (2023-2024), pour chœur mixte, percussions, violon

solo et orgue, se déploie en neuf parties comme une vaste fresque

méditative. Dédiée à Arvo Pärt et Veljo Tormis, l’œuvre tisse un

dialogue profond entre les traditions grecques et estoniennes, explorant

la résonance intérieure et la dimension universelle du langage musical.

L’improvisation du violon solo et de l’orgue confère aux musiciens une

liberté absolue (liant la création à l’imprévisible et à l’instabilité

de l’âme humaine).

En regard, Hymnus (2026) s’inspire d’un manuscrit

occitano-cathare du XIIIᵉ siècle, rare, mêlant textes du Nouveau

Testament et rituel du « consolament ». Dans une écriture à la fois

épurée et incarnée, Christopher Gibert poursuit une quête de lumière et

de dépouillement, enrichie par les vers contemporains de Frank T’Hézan,

créant un pont sensible entre mémoire ancienne et parole d’aujourd’hui.

Ainsi, ce concert tisse un lien entre Orient et Occident, entre

héritage et création, offrant une expérience musicale unique, à la fois

contemplative et profondément humaine.

Le Festival European Polyphony-Paris

Organisé par les associations Arts Spontanés (France) et Ars Artis (Grèce), le festival présente sa 4e édition à Paris du 3 au 5 juillet 2026, avant de fêter sa 8e édition sur l’île de Rhodes, en Grèce (du 28 septembre au 10 octobre 2026).

Espace de partage culturel, l’édition parisienne propose une riche programmation de trois jours qui satisfera toutes les curiosités et sensibilités à travers des expériences artistiques diverses, immersives et conviviales.

Un événement interculturel et pluridisciplinaire, accessible à tous.

Information et réservations

Dates : du 3 au 5 juillet 2026

Lieux : Sorbonne Université, Église Saint-Eustache, Parc Floral de Paris, Crypte de l’église Saint-Ferdinand-des-Ternes

️ Entrée : gratuite pour tous les événements (hors entrée Parc Floral) sur réservation

Plus d’infos :www.festivaleuropeanpolyphony.com

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Le Festival European Polyphony

Depuis sa première édition en 2019, le Festival European Polyphony est devenu un évènement incontournable sur l’île de Rhodes. Pendant deux semaines, il y propose concerts, ateliers, expositions et projections. Des artistes venus de toute l’Europe, choisis pour leur vision et créativité, rendent l’art et la musique classique accessibles à tous. La ville médiévale de Rhodes devient un lieu d’échanges entre les cultures, les publics et les disciplines, où les idées et les expressions artistiques se mêlent dans une nouvelle perspective poétique, émotionnelle et créative.

Nous remercions nos partenaires

La Ville de Rhodes & l’organisme de promotion du tourisme de la ville de Rhodes (PROTOUR)

L’Office National Hellénique du Tourisme (E.O.T) ;

La Ville de Paris ;

L’Ambassade d’Estonie à Paris ;

L’UFR d’histoire de la Faculté des Lettres – Sorbonne Université et l’association Sorbonne Antique ;

GMBA Walter Allinial ;

Les Festivals du Parc Floral et la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement du Parc Floral de Paris (pour les expositions et la promenade musicale).

L’Ensemble Dulci Jubilo, sous la direction de Christopher Gibert, interprétera deux créations contemporaines majeures : Katharsis du compositeur grec Savvas Karantzias et Hymnus de Christopher Gibert. Portées par les voix du chœur, l’orgue de Thomas Ospital et le violon de Chrysanthos Antoniou et , ces œuvres tissent un dialogue sensible entre tradition et création. Entre écriture et improvisation, Orient et Occident, ce concert invite à une expérience musicale profondément contemplative, où spiritualité et émotion se rejoignent dans une rare intensité.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 20h30 à 21h45

gratuit

Une réservation est nécessaire pour tous les évènements à l’exception de l’exposition.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T20:30:00+02:00_2026-07-03T21:45:00+02:00

Église Saint-Eustache 2, impasse Saint-Eustache 75001 Paris

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