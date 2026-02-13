Concert KEEN V, A nos 20 ans Amiens

Concert KEEN V, A nos 20 ans

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 20:30:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Rap Rn’B

“Vous avez fait de l’Équilibre Tour une aventure inoubliable. Deux ans de scènes, de rires, de larmes, de danse, de partage… et à chaque concert, vous m’avez rappelé pourquoi je fais ce métier pour vivre ces moments avec vous.

Aujourd’hui, on tourne une nouvelle page. Soutenu par l’album “IV saisons”, je repartirai sur les routes pour une tournée qui marquera un nouveau chapitre dans mon histoire… et dans la vôtre.

On fêtera bientôt 20 ans de musique, et croyez-moi ce qui arrive sera un cran au-dessus. Plus grand, plus fort… un vrai spectacle, pensé pour vous, pour nous. J’ai envie qu’on se surprenne, qu’on s’émerveille encore, qu’on chante à s’en casser la voix. J’ai envie de vous embarquer dans un voyage où chaque date sera unique, où chaque salle résonnera comme notre maison le temps d’une soirée.

Merci pour tout ce qu’on a déjà vécu. Merci pour ce qu’on s’apprête à vivre.

Cette tournée, c’est la nôtre. Prêts à écrire ensemble la suite de l’histoire ?”

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

you’ve made the Equilibre Tour an unforgettable adventure. Two years of stages, laughter, tears, dancing, sharing? and at every concert, you reminded me why I do this job: to live these moments with you.

Today, we turn a new page. Backed by the album ?IV saisons?, I’ll be hitting the road again for a tour that will mark a new chapter in my story? and in yours.

We’ll soon be celebrating 20 years of music, and believe me, what’s coming up next will be a step up. Bigger, stronger? a real show, designed for you, for us. I want us to surprise each other, to marvel, to sing our hearts out. I want to take you on a journey where each date will be unique, where each venue will sound like home for an evening.

Thank you for everything we’ve already experienced. Thank you for what we’re about to experience.

This tour is ours. Are we ready to write the rest of the story together?

L’événement Concert KEEN V, A nos 20 ans Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS