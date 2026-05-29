Concert Keziah Jones La Cartonnerie Reims

Reims

Concert Keziah Jones

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Tout public

Au top, plus que jamais

Keziah Jones, de son vrai nom Olufemi Sanyaolu, est bien plus qu’un musicien c’est un visionnaire. Né au Nigéria, cet artiste pluridisciplinaire a forgé au fil des décennies un style qui n’appartient qu’à lui — le blufunk — mélange explosif de blues, funk, punk et rythmes yorubas, joué avec une énergie brute et une technique de guitare fusionnant basse et percussion.

Héros discret mais incontournable de la scène mondiale, il a ouvert la voie à toute une génération d’artistes africains, de Burna Boy à Wizkid, tout en restant fidèle à sa vision célébrer la modernité de l’Afrique urbaine contemporaine, loin des clichés, depuis Lagos jusqu’aux scènes du monde entier.

Après dix ans sans nouvel album, il revient en force avec Alive and Kicking, enregistré live dans les studios de Femi Kuti à Lagos — un manifeste musical qui traverse toute sa carrière et deux nouveaux morceaux avec l’exploration de la soul comme nouveau genre dans son répertoire. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert Keziah Jones

L’événement Concert Keziah Jones Reims a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne