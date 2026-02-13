Concert L2B Amiens

Concert L2B

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:00:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Rap Rn’B

Après le lancement de leur première tournée à guichet fermés en 2025 dont deux concerts sold-out à l’Accor Arena les 26 & 27 mars 2026. Le trio que rien n’arrête, s’en va briller sur les scènes des Zéniths en 2027.

L2B, c’est trois amis d’enfance, IDS, KLN et D2, qui ont rapidement fait évoluer leur trio au-delà d’une simple histoire d’amitié. Dès leur premier morceau Guette le flow enregistré à seulement 12 ans en 2017, les trois compères de Champigny-sur-Marne attisent la curiosité du public rap et accumulent rapidement des millions de vues. Par la suite, ils continuent à faire évoluer leur univers aux côtés des plus talentueux, et collaborent avec des artistes de renom SDM, Niska, Franglish, Gims, La Fouine… C’est avec persévérance et professionnalisme qu’ils ont déjà décroché leur premier disque de platine et rempli 6 salles de concerts parisiennes en moins de 3 ans, TOUTES SOLD-OUT de la Place Hip-Hop en 2023 à 2 concerts à l’Accor Arena en 2026, remplis en un temps… Le groupe poursuit sa folle ascension et s’impose comme LE phénomène rap du moment.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

Rap Rn’B

After launching their first sold-out tour in 2025, including two sold-out concerts at the Accor Arena on March 26 & 27, 2026. The unstoppable trio is set to shine at the Zeniths in 2027.

L2B is the brainchild of three childhood friends, IDS, KLN and D2, who quickly developed their trio beyond a simple friendship. Right from their first track Guette le flow recorded at just 12 years old in 2017, the three pals from Champigny-sur-Marne aroused the curiosity of the rap public and quickly racked up millions of views. Thereafter, they continued to evolve their universe alongside the most talented, and collaborated with renowned artists: SDM, Niska, Franglish, Gims, La Fouine? With perseverance and professionalism, they have already earned their first platinum disc and sold out 6 Parisian concert halls in less than 3 years, ALL SOLD OUT: from the Place Hip-Hop in 2023 to 2 concerts at the Accor Arena in 2026, sold out in no time? The group continues its meteoric rise, establishing itself as THE rap phenomenon of the moment.

