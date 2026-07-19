Concert La Liberté Verdi, Rossini, Mozart, Bizet… Salle Poirel Nancy
samedi 28 novembre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert La Liberté Verdi, Rossini, Mozart, Bizet…
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 22:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Solistes, chœur et orchestre Gradus ad Musicam Direction Aline DubuitTout public
6 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
Soloists, choir, and orchestra: Gradus ad Musicam%A0Conductor: Aline Dubuit
L’événement Concert La Liberté Verdi, Rossini, Mozart, Bizet… Nancy a été mis à jour le 2026-07-15 par DESTINATION NANCY
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