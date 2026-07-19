Concert La Liberté Verdi, Rossini, Mozart, Bizet… Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert La Liberté Verdi, Rossini, Mozart, Bizet…

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28 22:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Solistes, chœur et orchestre Gradus ad Musicam Direction Aline DubuitTout public

6 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

Soloists, choir, and orchestra: Gradus ad Musicam%A0Conductor: Aline Dubuit

L’événement Concert La Liberté Verdi, Rossini, Mozart, Bizet… Nancy a été mis à jour le 2026-07-15 par DESTINATION NANCY