UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aix-en-Provence

Concert La Lyre aixoise Les Milles Aix-en-Provence

samedi 19 septembre 2026 · Les Milles · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Les Milles
Adresse
Espace des Vignerons Salle Robert Rey
Ville
13090 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 10

Aix-en-Provence

Concert La Lyre aixoise

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 18h. Les Milles Espace des Vignerons Salle Robert Rey Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Concert de l’orchestre d’harmonie La Lyre Aixoise, composé d’une quarantaine de musiciens, sous la direction de Marie Bultot
Un programme très varié composé de musiques de film, musique pop, variétés, danses.   .

Les Milles Espace des Vignerons Salle Robert Rey Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 24 73 55  lyre.aixoise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the La Lyre Aixoise wind orchestra, composed of about 40 musicians, conducted by Marie Bultot

L’événement Concert La Lyre aixoise Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)