Concert La Lyre aixoise Les Milles Aix-en-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Les Milles · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Concert La Lyre aixoise
Samedi 19 septembre 2026 à partir de 18h. Les Milles Espace des Vignerons Salle Robert Rey Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert de l’orchestre d’harmonie La Lyre Aixoise, composé d’une quarantaine de musiciens, sous la direction de Marie Bultot
Un programme très varié composé de musiques de film, musique pop, variétés, danses. .
Les Milles Espace des Vignerons Salle Robert Rey Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 24 73 55 lyre.aixoise@gmail.com
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English :
Concert by the La Lyre Aixoise wind orchestra, composed of about 40 musicians, conducted by Marie Bultot
L’événement Concert La Lyre aixoise Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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