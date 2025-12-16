Concert La Mandolinata choeur et instruments Eglise St Saturnin Argelès-Gazost
Concert La Mandolinata choeur et instruments Eglise St Saturnin Argelès-Gazost samedi 26 septembre 2026.
Eglise St Saturnin ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
2026-09-26
Orchestre à plectre et à choeur (mandolines, mandoles, guitares et contrebasse).
+33 5 62 37 83 48 mandolinata65@free.fr
English :
Plectrum and choir orchestra (mandolins, mandolas, guitars and double bass).
