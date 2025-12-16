Concert La Mandolinata choeur et instruments Eglise St Saturnin Argelès-Gazost

Concert La Mandolinata choeur et instruments Eglise St Saturnin Argelès-Gazost samedi 26 septembre 2026.

Concert La Mandolinata choeur et instruments

Eglise St Saturnin ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Orchestre à plectre et à choeur (mandolines, mandoles, guitares et contrebasse).
Eglise St Saturnin ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 37 83 48  mandolinata65@free.fr

English :

Plectrum and choir orchestra (mandolins, mandolas, guitars and double bass).

