Concert La P’tite Fumée La Cartonnerie Reims

Reims

Concert La P’tite Fumée

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Tout public

Hors-normes

La P’tite Fumée, groupe à l’énergie festive avec un savant mélange entre la psytrance et le cyberpunk signe son grand retour avec une tournée explosive dont un passage à La Cartonnerie !

LPF, pour les intimes, a fait entrer la voix au cœur de son projet pour ouvrir de nouveaux horizons et renforcer l’impact collectif du show. Une forme plus affirmée sans perdre sa signature une énergie brute. Ils proposent un live repensé plus puissant et immersif avec des mélodies envoûtantes, des instruments atypiques et des rythmiques incisives. Plus qu’un concert, c’est une expérience qui s’annonce intense, organique et hors du commun où leur électro instrumentale prendra une toute autre dimension ! .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert La P’tite Fumée

L’événement Concert La P’tite Fumée Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne