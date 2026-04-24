Concert La P’tite Fumée La Cartonnerie Reims
Concert La P’tite Fumée La Cartonnerie Reims samedi 12 décembre 2026.
Reims
Concert La P’tite Fumée
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Tout public
Hors-normes
La P’tite Fumée, groupe à l’énergie festive avec un savant mélange entre la psytrance et le cyberpunk signe son grand retour avec une tournée explosive dont un passage à La Cartonnerie !
LPF, pour les intimes, a fait entrer la voix au cœur de son projet pour ouvrir de nouveaux horizons et renforcer l’impact collectif du show. Une forme plus affirmée sans perdre sa signature une énergie brute. Ils proposent un live repensé plus puissant et immersif avec des mélodies envoûtantes, des instruments atypiques et des rythmiques incisives. Plus qu’un concert, c’est une expérience qui s’annonce intense, organique et hors du commun où leur électro instrumentale prendra une toute autre dimension ! .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Concert La P’tite Fumée
L’événement Concert La P’tite Fumée Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne
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