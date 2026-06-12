Concert La Sirène en mode fanfare Centre Sportif Jules Noël PARIS

Retrouvez L’Harmonie de La Sirène au centre Sportif Jules Noël pour un concert Pop & Variété. Au programme : les plus grands tubes de la pop et de la variété revisités par un orchestre d’harmonie pour un concert festif en plein air.

Libre accès.

Retrouvez l’orchestre d’Harmonie La Sirène de Paris au centre Sportif Jules Noël pour un concert Pop & Variété.

Le samedi 04 juillet 2026

de 17h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T17:00:00+02:00_2026-07-04T20:30:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

+33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene



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