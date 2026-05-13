Concert « Laissez vous suivre », Musée archéologique, Dijon

Concert « Laissez vous suivre » Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Musée archéologique Côte-d’Or

Durée 40 minutes – Rendez-vous dans le dortoir des Bénédictins (1e étage) – Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:40:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:40:00+02:00

Les élèves du conservatoire des classes d’accompagnement au piano, d’instruments et de chant lyrique montrent, dans leur interprétation, le subtil équilibre à trouver entre « suivre et être suivi », liens indissociables entre les deux musiciens.

Avec les élèves musiciens du Conservatoire de Dijon.

Musée archéologique 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488370 https://archeologie.dijon.fr Passé de l’Homme en Côte-d’Or, de la préhistoire au moyen âge, avec les sites incontournables de la région : Dijon, Alesia, Les Bolards, les Sources de la Seine, Vertault, Mâlain : ex-voto du sanctuaire gallo-romain des sources de la Seine. Voûtes gothiques accueillant les sculptures d’époque romane et gothique. Trésor de Blanot. Vie quotidienne à l’époque gallo-romaine. Introduction à l’époque mérovingienne.

Les élèves du conservatoire des classes d’accompagnement au piano, d’instruments et de chant lyrique montrent, dans leur interprétation, le subtil équilibre à trouver entre « suivre et être suivi », …

© Musée archéologique de Dijon / Philippe Bornier