Concert L’Angleterre romantique The Music Makers Sir Edward Elgar Op. 69 Salle Poirel Nancy
samedi 5 juin 2027 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert L’Angleterre romantique The Music Makers Sir Edward Elgar Op. 69
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-06-05 20:00:00
fin : 2027-06-05 22:00:00
Date(s) :
2027-06-05
Solistes, choeur et orchestre Gradus ad Musicam Direction Aline Dubuit.Tout public
22 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Soloists, choir, and orchestra: Gradus ad Musicam%A0Conductor: Aline Dubuit.
L’événement Concert L’Angleterre romantique The Music Makers Sir Edward Elgar Op. 69 Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY
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