AGENDA · Alès
Concert « LanguedocNRoll », École élémentaire Romain Rolland, Alès
vendredi 10 juillet 2026 · École élémentaire Romain Rolland · Alès
Informations pratiques
Concert « LanguedocNRoll » Vendredi 10 juillet, 20h00 École élémentaire Romain Rolland Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00
Sur scène, le groupe enchaîne les reprises revisitées et compositions dans une ambiance chaleureuse et fédératrice.
École élémentaire Romain Rolland Esplanade de Clavières, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Ces musiciens font vibrer le Gard avec un rock festif aux accents du Sud, entre énergie brute et clin d’œil aux terres du Sud.
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