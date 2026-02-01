Concert Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Concert

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Bring your sunglasses ! jazz vocal, Beatles et grands standards.

.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bring your sunglasses! Vocal jazz, Beatles and standards.

L’événement Concert Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon