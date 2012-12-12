Concert Le Chambon-sur-Lignon
Concert Le Chambon-sur-Lignon dimanche 21 juin 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Concert
Charreyrial Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Mamadu Baio & Mbaby Diabaté sur scène pour un spectacle du monde qui combine la tradition mandingue de Tabatô, Guinée-Bissau.
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Charreyrial Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 12 97 63 michelalbinet43@gmail.com
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English :
Mamadu Baio & Mbaby Diabaté take to the stage for a world show that combines the Mandingo tradition of Tabatô, Guinea-Bissau.
L’événement Concert Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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