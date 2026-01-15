Concert Le Chambon-sur-Lignon
Concert Le Chambon-sur-Lignon samedi 11 juillet 2026.
Concert
Eglise catholique Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:45:00
fin : 2026-07-11 22:45:00
Date(s) :
2026-07-11
Musique classique, chorale et instrumentale par les musiciens amateurs.
.
Eglise catholique Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 03 01 71 annie.renou@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Classical, choral and instrumental music by amateur musicians.
L’événement Concert Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon