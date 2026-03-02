Concert Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Concert Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon jeudi 16 juillet 2026.
Concert
Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-07-16 20:45:00
fin : 2026-07-16 22:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Musique classique, chorale et instrumentale par les Musiciens Amateurs.
Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Classical, choral and instrumental music by Musiciens Amateurs.
L’événement Concert Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon