Concert Le Deux centième Beethoven Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Le Deux centième Beethoven

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2027-01-14 20:00:00

fin : 2027-01-14 21:45:00

Date(s) :

2027-01-14 2027-01-15

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale et violon Roman Simovic

Ludwig van Beethoven Concerto pour violon et Symphonie n° 7

Deux siècles après sa disparition, Beethoven demeure une force intacte une musique qui avance, qui soulève, qui transforme l’écoute en expérience physique. Ce concert anniversaire en donne une éclatante mesure en réunissant deux oeuvres parmi les plus emblématiques de son génie.

D’abord, le Concerto pour violon, où la virtuosité ne cherche jamais l’effet pour lui-même mais se déploie dans un espace de noblesse, de liberté et de chant intérieur. Puis la Septième Symphonie, cette partition que Wagner décrivait comme « l’apothéose de la danse », emportée par une pulsation irrésistible, un élan rythmique et une énergie qui semblent ne jamais retomber.

À la tête de l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine, qu’il retrouve ici pour la troisième fois, le violoniste et chef d’orchestre Roman Simovic dirige du pupitre cette musique de feu, d’équilibre et d’invention. Un Beethoven ardent, solaire et irrésistiblement vivant.

Billetterie en ligne.Tout public

5 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nancy-Lorraine National Opera Orchestra

Conductor and Violin: Roman Simovic

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto and Symphony No. 7

Two centuries after his death, Beethoven remains as powerful as ever: his music moves forward, uplifts, and transforms listening into a physical experience. This anniversary concert provides a striking illustration of this by bringing together two of the most emblematic works of his genius.

First, the Violin Concerto, in which virtuosity never seeks effect for its own sake but unfolds within a space of nobility, freedom, and inner song. Then the SeventhEighth Symphony, a score that Wagner described as “the apotheosis of dance,” carried along by an irresistible pulse, a rhythmic momentum, and an energy that never seems to subside.

%C0At the helm of the Nancy-Lorraine National Opera Orchestra, which he is conducting here for the third time, violinist and conductor Roman Simovic leads this fiery, balanced, and inventive music from the podium. A passionate, radiant, and irresistibly vibrant Beethoven.

Online ticket sales.

L’événement Concert Le Deux centième Beethoven Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY