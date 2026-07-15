Concert Le Duo Anthémis Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Concert Le Duo Anthémis

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-05 20:30:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

SAISON PARALLÈLE à l’Espace Saint-Laurent Le Duo Anthémis

Le Duo Anthémis, formé en 2017 par la pianiste Juliette Boubel et le clarinettiste Florent Charpentier, s’inscrit dans une démarche artistique exigeante et ouverte, au croisement des esthétiques.

Dédié à la musique de chambre, l’ensemble propose des programmes originaux qui mêlent répertoire classique, influences jazz et musiques populaires, créant ainsi des passerelles sensibles entre les genres et les époques.

Placement libreTout public

13 .

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture.animation@villepam.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PARALLEL SEASON at Espace Saint-Laurent: The Anthémis Duo

The Anthémis Duo, formed in 2017 by pianist Juliette Boubel and clarinetist Florent Charpentier, embraces a demanding and open-minded artistic approach that bridges different aesthetic traditions.

Dedicated to chamber music, the ensemble presents original programs that blend classical repertoire with jazz influences and popular music, thereby creating subtle bridges between genres and eras.

Unreserved seating

L’événement Concert Le Duo Anthémis Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PONT A MOUSSON