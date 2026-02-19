Concert Le quatuor gourmand Calvaire des Recollets Romans-sur-Isère

Concert Le quatuor gourmand

Le Quatuor Gourmand se sont quatre amis musiciens, une formation très originale, un répertoire éclectique, qui respirent la joie et le plaisir de jouer ensemble. Ce plaisir est communiqué au public lors d’un concert où ils vous attendent nombreux !

Calvaire des Recollets 54 Avenue Berthelot Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com

The Quatuor Gourmand are four musician friends, a highly original group with an eclectic repertoire, who breathe the joy and pleasure of playing together. This pleasure is communicated to the public in a concert where they await you in great numbers!

