Informations pratiques

Nancy

Concert Le Voyage de Candide

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26 21:45:00

Date(s) :

2026-11-26 2026-11-27

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Michele Gamba

Piano Nathalia Milstein

Maurice Ravel Une Barque sur l’océan

Maurice Ravel Concerto en sol

Manuel de Falla El amor brujo

Maurice Ravel Boléro

Placée sous le signe du mouvement, de la découverte et de l’élan, cette soirée compose un parcours de paysages, de rythmes et de couleurs.

Avec Une Barque sur l’océan, composée à l’origine pour le cycle pianistique Miroirs puis orchestrée par Ravel lui-même, la soirée s’ouvre sur une mer mouvante et miroitante, insaisissable aussi, dont l’Orchestre épouse les flux et les respirations. Son Concerto en sol, confié à Nathalia Milstein, y répond par son énergie vive, son élégance acérée et sa liberté de ton entre esprit jazz, virtuosité scintillante et poésie suspendue. Avec El amor brujo, Manuel de Falla fait surgir un autre Sud, plus âpre et plus incandescent, nourri de rythmes populaires, de sortilèges et de passions nocturnes. Enfin, le célèbre Boléro de Ravel referme ce périple dans une irrésistible montée de tension, chef-d’oeuvre de variation et de fascination collective. D’escale en escale, ce programme entraîne l’auditeur dans un voyage où la couleur devient aventure.Tout public

5 .

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Nancy-Lorraine National Opera Orchestra

Conductor: Michele Gamba

Piano: Nathalia Milstein

Maurice Ravel: Une Barque sur l’océan

Maurice Ravel: Concerto in G

Manuel de Falla: El amor brujo

Maurice Ravel: Boléro

Marked by movement, discovery, and momentum, this evening takes the audience on a journey through landscapes, rhythms, and colors.

With *Une Barque sur l’océan*, originally composed for the piano cycle *Miroirs* and later orchestrated by Ravel himself, the evening opens with a shifting, shimmering—and elusive—sea, whose ebb and flow the orchestra embraces. His Concerto in G, performed by Nathalia Milstein, responds with its lively energy, its sharp eleganceand her freedom of tone—a blend of jazz spirit, sparkling virtuosity, and suspended poetry. With *El amor brujo*, Manuel de Falla conjures up another South—more rugged and incandescent—nourished by folk rhythms, spells, and nocturnal passions. Finally, Ravel’s famous Boléro brings this journey to a close with an irresistible build-up of tension—a masterpiece of variation and collective fascination. From one stop to the next, this program takes the listener on a journey where color becomes an adventure.

L’événement Concert Le Voyage de Candide Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY