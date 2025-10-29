Informations pratiques

Lignières

Concert Leïla Huissoud + Mo(i) (1e partie)

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Une soirée concert chansons françaises aux Bains-Douches avec deux artistes Leïla Huissoud & Mo(i) en 1ère partie.

Mo(i) est une introspection poétique menée aux rythmes d’une chanson pop-électro-rock francophone. Influencée par des artistes comme Pomme, Iliona ou Flavien Berger, Mo(i) propose une musique à la fois douce et intense, ancrée dans l’émotion et le réel.

Léïla Huissoud a participé à The Voice où elle est remarquée mais rejoint l’univers d’une chanson plus intime aux textes travaillés. Entourée de talentueux musiciens, elle construit ses concerts comme des vrais spectacles vivants. 26 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

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English :

An evening of French songs at Les Bains-Douches featuring two artists: Le%EFla Huissoud & Mo(i) as the opening act.

L’événement Concert Leïla Huissoud + Mo(i) (1e partie) Lignières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT LIGNIERES