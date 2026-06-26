Concert Léon Phal + Lea Maria Fries La Sirène La Rochelle jeudi 8 octobre 2026.

La Rochelle

Concert Léon Phal + Lea Maria Fries

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Figure de la nouvelle scène jazz européenne, Léon Phal développe un projet à la croisée du jazz, du groove et des musiques électroniques.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

A leading figure in the new European jazz scene, Léon Phal is developing a project that blends jazz, groove, and electronic music.

L’événement Concert Léon Phal + Lea Maria Fries La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle