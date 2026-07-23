CONCERT Leroy se meurt + Mario.D La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Leroy se meurt + Mario.D La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Leroy se meurt

+ Mario.D

JEU. 26 NOVEMBRE 2026

20:00

Post-Punk / EBM | FR

Leroy Se Meurt n’est pas le genre de groupe qui laisse indifférent. Elevé au punk et forgé dans l’électronique en acier trempé, le duo formé en 2018 à Paris propose une musique énergique qui mute au fil des disques.

Après 3 EPs et 1 LP, leur second long format sort à nouveau sur le Label Berlinois Mannequin Records. Au programme de la colère, de la tension, des boîtes à rythmes qui tapent fort, des synthés qui visent juste et une voix qui nous envoie directement au cœur de l’action. La première écoute tabasse, la seconde fait danser jusqu’à l’épuisement et la troisième laisse gisant au sol, le visage tuméfié par une expérience salutaire.

Que l’on soit en recherche de danse, de sensations fortes, de retournement de situation ou simplement d’énergie brute, les concerts de Leroy Se Meurt sont parfaits pour vivre les quatre à la fois.

Leroy se meurt

+ Mario.D

JEU. 26 NOVEMBRE 2026

20:00

Post-Punk / EBM | FR

Leroy Se Meurt n’est pas le genre de groupe qui laisse indifférent. Elevé au punk et forgé dans l’électronique en acier trempé, le duo formé en 2018 à Paris propose une musique énergique qui mute au fil des disques.

Après 3 EPs et 1 LP, leur second long format sort à nouveau sur le Label Berlinois Mannequin Records. Au programme de la colère, de la tension, des boîtes à rythmes qui tapent fort, des synthés qui visent juste et une voix qui nous envoie directement au cœur de l’action. La première écoute tabasse, la seconde fait danser jusqu’à l’épuisement et la troisième laisse gisant au sol, le visage tuméfié par une expérience salutaire.

Que l’on soit en recherche de danse, de sensations fortes, de retournement de situation ou simplement d’énergie brute, les concerts de Leroy Se Meurt sont parfaits pour vivre les quatre à la fois. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Leroy Se Meurt

+ Mario.D

THURSDAY, NOVEMBER 26, 2026

8:00 PM

Post-Punk / EBM | FR

Leroy Se Meurt isn’t the kind of band that leaves you indifferent. Raised on punk and forged in hardened electronic sounds, the duo—formed in 2018 in Paris—delivers energetic music that evolves with each release.

After 3 EPs and 1 LP, their second full-length album is being released once again on the Berlin-based label Mannequin Records. On the menu: anger, tension, hard-hitting drum machines, spot-on synths, and a voice that throws us right into the heart of the action. The first listen packs a punch, the second has you dancing until you drop, and the third leaves you sprawled on the floor, your face bruised by a cathartic experience.

Whether you’re looking for dancing, thrills, plot twists, or simply raw energy, Leroy Se Meurt’s concerts are perfect for experiencing all four at once.

L’événement CONCERT Leroy se meurt + Mario.D La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS