Concert Les archets de Cezanne Requiem de Mozart Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Les archets de Cezanne Requiem de Mozart

Samedi 30 mai 2026 de 18h à 19h30. Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 19:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Le mystérieux chef d’œuvre inachevé ! Les Archets de Cezanne vous emmène à la découverte d’une œuvre légendaire de l’histoire de la musique dans une version quatuor à cordes, plus intime et introspective.

Le 5 décembre 1791, à Vienne, Wolfgang Amadeus Mozart s’éteint à 35 ans. Sur sa table repose une partition inachevée: le Requiem en ré mineur (K.626). Pour livrer l’œuvre et percevoir le paiement, Constance , la veuve de Mozart à qui il a laissé des dettes , se tourne vers Franz Xaver Süssmayr, son ancien élève et assistant. Celui-ci achève la partition à partir des esquisses et des indications orales laissées par Mozart. Il accomplit ainsi l’œuvre qui deviendra le Requiem, chef d’œuvre mythique qui fascine encore trois siècles plus tard.

Les Archets de Cézanne jouent une transcription pour Quatuor à cordes réalisées peu après la mort de Mozart par un fervent admirateur Peter Lichtenthal. Son adaptation révèle une dimension plus intime et introspective. Privée de la puissance des voix et de l’orchestre, la musique se concentre sur l’essence même des lignes mélodiques et de l’harmonie. Les quatre instruments — deux violons, un alto et un violoncelle — se partagent les rôles vocaux avec finesse et subtilité.

Ainsi, le Requiem en quatuor à cordes offre une nouvelle perspective sur cette œuvre emblématique, à la fois dépouillée et profondément expressive. .

Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 90 23 39 Contact@archetsdecezanne.fr

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English :

The mysterious unfinished masterpiece! Les Archets de Cezanne takes you on a journey of discovery of a legendary work of music history in a more intimate, introspective string quartet version.

L’événement Concert Les archets de Cezanne Requiem de Mozart Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence