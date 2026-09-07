CONCERT LES FALBALAS, Auditorium De La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

CONCERT LES FALBALAS Vendredi 2 octobre, 20h30 Auditorium De La Batterie Yvelines

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

Les Falbalas, 55 sœurs de chœur et de cœur vont chanter pour les absentes, femmes du chœur ou d’ailleurs au combat et à la lutte….. elles vont chanter pour celles qui ont peur, pour celles qui ont mal.

Elles imaginent le pinceau tendu du bout du cœur capable de repeindre en rouge vif les heures sombres. Un rouge vibrant chaud, tendre, réconfortant, apaisant comme un baiser sur la blessure d’un enfant….

« La lune n’attend pas d’être pleine pour briller. Un simple croissant de lumière peut suffire à éclairer tout le ciel nocturne. » Angi Sullins

Auditorium De La Batterie 7-9 Rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4152 »}]

Pour toutes nos soeurs OCTOBRE ROSE

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