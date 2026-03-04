Concert – Les femmes en musique, MJC Calonne, Sedan

Concert – Les femmes en musique Samedi 7 mars, 16h00 MJC Calonne Ardennes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T16:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T16:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

MJC Calonne Pl. Calonne, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 0324270975 https://www.mjc-calonne.com/ https://www.facebook.com/mjc.calonne;https://twitter.com/MJC_Calonne;https://www.instagram.com/mjc_calonne/

Les élèves du Conservatoire vous invitent à leur concert célébrant l’héritage de talentueuses compositrices concert musique