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Concert Les Forbans + soirée paëlla Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

Concert Les Forbans + soirée paëlla Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois samedi 16 mai 2026.

Lieu : Place Pierre Saury

Adresse : MJC

Ville : 58110 Châtillon-en-Bazois

Département : Nièvre

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Châtillon-en-Bazois

Concert Les Forbans + soirée paëlla

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16 23:30:00

Date(s) :
2026-05-16

Concert du célèbre groupe Les Forbans ainsi que de Lucky Will à la MJC de Châtillon -en-Bazois le samedi 16 mai 2026 à partir de 17h à la MJC. Soirée Paëlla organisée sur place par le Petit Morvan (Montreuillon). Entrée libre pour le concert.   .

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 14 76 

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English : Concert Les Forbans + soirée paëlla

L’événement Concert Les Forbans + soirée paëlla Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan

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