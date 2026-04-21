Concert Les Forbans + soirée paëlla Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois
Concert Les Forbans + soirée paëlla Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois samedi 16 mai 2026.
Châtillon-en-Bazois
Concert Les Forbans + soirée paëlla
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16 23:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Concert du célèbre groupe Les Forbans ainsi que de Lucky Will à la MJC de Châtillon -en-Bazois le samedi 16 mai 2026 à partir de 17h à la MJC. Soirée Paëlla organisée sur place par le Petit Morvan (Montreuillon). Entrée libre pour le concert. .
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 14 76
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English : Concert Les Forbans + soirée paëlla
L’événement Concert Les Forbans + soirée paëlla Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan
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