Concert Les Louanges L’Autre Canal Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Les Louanges

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-02-11 20:30:00

fin : 2027-02-11 22:30:00

Date(s) :

2027-02-11

Les Louanges, c’est le projet de Vincent Roberge, auteur-compositeur-interprète et producer au talent brut et à l’audace musicale avérée.Tout public

25 .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88

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English :

Les Louanges is the project of Vincent Roberge, a singer-songwriter and producer with raw talent and proven musical boldness.

L’événement Concert Les Louanges Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY