Concert Les Louanges L’Autre Canal Nancy
jeudi 11 février 2027 · L'Autre Canal · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Les Louanges
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-02-11 20:30:00
fin : 2027-02-11 22:30:00
Date(s) :
2027-02-11
Les Louanges, c’est le projet de Vincent Roberge, auteur-compositeur-interprète et producer au talent brut et à l’audace musicale avérée.Tout public
25 .
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88
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English :
Les Louanges is the project of Vincent Roberge, a singer-songwriter and producer with raw talent and proven musical boldness.
L’événement Concert Les Louanges Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY
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