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AGENDA · Nancy

Concert Les Louanges L’Autre Canal Nancy

jeudi 11 février 2027 · L'Autre Canal · Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 11 février 2027
Fin
jeudi 11 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'Autre Canal
Adresse
45 boulevard d'Austrasie
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
25 Tarif de base plein tarif

Nancy

Concert Les Louanges

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-02-11 20:30:00
fin : 2027-02-11 22:30:00

Date(s) :
2027-02-11

Les Louanges, c’est le projet de Vincent Roberge, auteur-compositeur-interprète et producer au talent brut et à l’audace musicale avérée.Tout public
25  .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 

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English :

Les Louanges is the project of Vincent Roberge, a singer-songwriter and producer with raw talent and proven musical boldness.

L’événement Concert Les Louanges Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY

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