Concert « Les mercredis à Vauban », Cour du Fort Vauban, Alès

Informations pratiques

Concert « Les mercredis à Vauban » Mercredi 15 juillet, 20h30 Cour du Fort Vauban Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T20:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T20:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00

Ce duo original mêle le son du oud aux musiques électroniques pour créer un univers à la fois moderne et inspiré de ses racines nord-africaines. Sur scène, Mehdi et Smadj proposent un voyage musical riche et surprenant, entre héritage et modernité.

Attention ! Événement limité à 500 places.

En cas de risque d’intempéries ou de canicule le concert se jouera à l’Espace Alès-Cazot.

© Rémi Hostekind

Cour du Fort Vauban Boulevard Vauban, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Duoud – Oud électro