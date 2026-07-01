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Concert « Les mercredis à Vauban », Cour du Fort Vauban, Alès

mercredi 15 juillet 2026 · Cour du Fort Vauban · Alès

Concert « Les mercredis à Vauban », Cour du Fort Vauban, Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Cour du Fort Vauban
Adresse
Boulevard Vauban, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert « Les mercredis à Vauban » Mercredi 15 juillet, 20h30 Cour du Fort Vauban Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T20:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T20:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00

Ce duo original mêle le son du oud aux musiques électroniques pour créer un univers à la fois moderne et inspiré de ses racines nord-africaines. Sur scène, Mehdi et Smadj proposent un voyage musical riche et surprenant, entre héritage et modernité.

Attention ! Événement limité à 500 places.

En cas de risque d’intempéries ou de canicule le concert se jouera à l’Espace Alès-Cazot.

© Rémi Hostekind

Cour du Fort Vauban Boulevard Vauban, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Duoud – Oud électro

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