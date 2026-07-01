Concert « Les mercredis à Vauban », Cour du Fort Vauban, Alès
mercredi 15 juillet 2026 · Cour du Fort Vauban · Alès
Informations pratiques
Concert « Les mercredis à Vauban » Mercredi 15 juillet, 20h30 Cour du Fort Vauban Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T20:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T20:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00
Ce duo original mêle le son du oud aux musiques électroniques pour créer un univers à la fois moderne et inspiré de ses racines nord-africaines. Sur scène, Mehdi et Smadj proposent un voyage musical riche et surprenant, entre héritage et modernité.
Attention ! Événement limité à 500 places.
En cas de risque d’intempéries ou de canicule le concert se jouera à l’Espace Alès-Cazot.
© Rémi Hostekind
Cour du Fort Vauban Boulevard Vauban, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Duoud – Oud électro
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