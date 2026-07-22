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Concert Les Monuments musicaux du marché place de Verdun La Rochelle

mercredi 22 juillet 2026 · place de Verdun · La Rochelle

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
place de Verdun
Adresse
Cathédrale Saint-Louis
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Concert Les Monuments musicaux du marché

place de Verdun Cathédrale Saint-Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:30:00
fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Comme chaque année, l’association des amis des orgues rochelaises (A.D.O.R) organise trois concerts gratuits en la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle pour mettre en valeur le grand orgue construit en 1867 et classé monument historique.
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place de Verdun Cathédrale Saint-Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   amisdesorguesrochelaises@gmail.com

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English :

As it does every year, the Association of Friends of La Rochelle’s Organs (A.D.O.R.) is organizing three free concerts at Saint-Louis Cathedral in La Rochelle to showcase the grand organ, built in 1867 and designated a historic monument.

L’événement Concert Les Monuments musicaux du marché La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-19 par Nous La Rochelle

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