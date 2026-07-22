Concert Les Monuments musicaux du marché place de Verdun La Rochelle
mercredi 22 juillet 2026 · place de Verdun · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Les Monuments musicaux du marché
place de Verdun Cathédrale Saint-Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:30:00
fin : 2026-08-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Comme chaque année, l’association des amis des orgues rochelaises (A.D.O.R) organise trois concerts gratuits en la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle pour mettre en valeur le grand orgue construit en 1867 et classé monument historique.
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place de Verdun Cathédrale Saint-Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amisdesorguesrochelaises@gmail.com
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English :
As it does every year, the Association of Friends of La Rochelle’s Organs (A.D.O.R.) is organizing three free concerts at Saint-Louis Cathedral in La Rochelle to showcase the grand organ, built in 1867 and designated a historic monument.
L’événement Concert Les Monuments musicaux du marché La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-19 par Nous La Rochelle
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