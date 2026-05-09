Concert Les Muses Tanguent Camping Chatel-Chéhéry

Chatel-Chéhéry

Concert Les Muses Tanguent

Camping 2b rue de la gare Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : 17 – 17 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Repas (cassoulet, glace)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Fanfare féministe et engagée Petite restauration possible Repas sur réservation et sur place

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Camping 2b rue de la gare Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 53 44 contact@camping-les-naiades.com

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English :

Feminist and committed fanfare Small catering available Meals on reservation and on site

L’événement Concert Les Muses Tanguent Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme