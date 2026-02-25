Spectacle L’Abbaye en famille Chatel-Chéhéry

Spectacle L’Abbaye en famille

Abbaye Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 0 EUR

Tarif enfant

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Une journée dédiée aux familles avec un jeu de piste dans le parc pour découvrir ce monument du patrimoine et un trésor un spectacle jeune public au salon doré !Spectacle Variations pour un Parapluie Cie CHOUETTE il pleut !Il n’a pas plu depuis trop longtemps. Deux sœurs retrouvent dans leur grenier les objets de pluie qui leur servaient autrefois et qui vont s’éveiller sous leurs doigts méticuleux, le tout accompagné d’une composition musicale pour viole de gambe autour de La Folia de Marin Marais.Durée 35 min A partir de 2 ansRéservation Conseillée (places limitées)adulte accompagnant gratuit.

Abbaye Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est

English :

A day dedicated to families, with a scavenger hunt in the park to discover this heritage monument and a treasure: a show for young audiences in the gilded salon! Variations pour un Parapluie Cie CHOUETTE It’s raining! In their attic, two sisters find the rain objects they used to use, which come to life under their meticulous fingers, accompanied by a musical composition for viola da gamba based on La Folia by Marin Marais.Running time: 35 min From age 2Reservation recommended (places limited)accompanying adult free.

