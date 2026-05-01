Chatel-Chéhéry

Salon du bien-être

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Un salon du bien-être avec producteurs et créateurs à l’abbaye de Chéhéry. Venez profiter de conférences et ateliers gratuits Restauration sur place Entrée et parking gratuits

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Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est +33 6 71 21 55 47 dorozen54@gmail.com

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English :

A wellness fair with producers and creators at Chéhéry Abbey. Free conferences and workshops Catering on site Free admission and parking

L’événement Salon du bien-être Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-04-30 par Ardennes Tourisme