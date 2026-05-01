Salon du bien-être Chatel-Chéhéry
Salon du bien-être Chatel-Chéhéry samedi 30 mai 2026.
Chatel-Chéhéry
Salon du bien-être
Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Un salon du bien-être avec producteurs et créateurs à l’abbaye de Chéhéry. Venez profiter de conférences et ateliers gratuits Restauration sur place Entrée et parking gratuits
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Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est +33 6 71 21 55 47 dorozen54@gmail.com
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English :
A wellness fair with producers and creators at Chéhéry Abbey. Free conferences and workshops Catering on site Free admission and parking
L’événement Salon du bien-être Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-04-30 par Ardennes Tourisme
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