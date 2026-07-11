Concert Les Nanas dans l’Rétro Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Concert Les Nanas dans l’Rétro

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-01-14 20:30:00

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-14

SAISON EN PARALLÈLE Les Nanas dans l’Rétro

Les Nanas dans l’Rétro, c’est un trio vocal féminin réuni par une même passion celle des grandes chansons françaises d’autrefois.

Ces airs intemporels, que chacun a déjà fredonnés un jour, faisaient vibrer les bals populaires et les guinguettes des faubourgs dans une ambiance de fête, de partage et de convivialité.

À travers des textes simples et élégants, les chansonniers de l’époque racontaient les émotions, les petits riens et les instants de vie qui résonnent encore aujourd’hui.

Placement libreTout public

13 .

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture.animation@villepam.fr

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English :

PARALLEL SEASON? Les Nanas dans l’R%E9tro

Les Nanas dans l’R%E9tro is a female vocal trio brought together by a shared passion: the great French songs of yesteryear.

These timeless tunes, which everyone has hummed at some point, filled the popular dance halls and open-air cafés of the suburbs with a festive, sharing, and convivial atmosphere.

Through simple and elegant lyrics, the songwriters of that era captured the emotions, the little things, and the moments of life that still resonate today.

Unreserved seating

L’événement Concert Les Nanas dans l’Rétro Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PONT A MOUSSON