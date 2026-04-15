Concert Les négresses vertes Montélimar
Concert Les négresses vertes Montélimar lundi 13 juillet 2026.
Montélimar
Concert Les négresses vertes
Place Saint James Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 22:45:00
Date(s) :
2026-07-13
Les négresses vertes enflamment la scène avec leur énergie festive et leur son unique, entre rock, chanson et influences méditerranéennes !
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Place Saint James Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English :
Les négresses vertes set the stage alight with their festive energy and unique sound, a blend of rock, chanson and Mediterranean influences!
L’événement Concert Les négresses vertes Montélimar a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération
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