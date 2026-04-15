Montélimar

Concert Les négresses vertes

Place Saint James Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13 22:45:00

Date(s) :

2026-07-13

Les négresses vertes enflamment la scène avec leur énergie festive et leur son unique, entre rock, chanson et influences méditerranéennes !

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Place Saint James Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

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English :

Les négresses vertes set the stage alight with their festive energy and unique sound, a blend of rock, chanson and Mediterranean influences!

L’événement Concert Les négresses vertes Montélimar a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération