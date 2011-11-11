Concert Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron

Mercredi 17 juin 2026 de 21h46 à 23h46. Place Saint-Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 21:46:00

fin : 2026-06-17 23:46:00

Date(s) :

2026-06-17

Récital d’Orgue avec Alma Bettencourt. Œuvre de Vivaldi, Bach, Bartok, Muffat, de Grigny

Programme

Gloria de la messe

Muffat Toccata decima

Vivaldi Bach Concerto en la mineur, BWV 593

Bach Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659

Bach Prélude et fugue en si mineur, BWV 544

Bartòk Danses roumaines (transcription d’Alma Bettencourt) .

Place Saint-Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 51 15 info@festival-piano.com

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English :

Organ recital with Alma Bettencourt. Works by Vivaldi, Bach, Bartok, Muffat, de Grigny

L’événement Concert Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence