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Concert Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence

Concert Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Place Saint-Jean de Malte

Adresse : Eglise Saint-Jean de Malte

Ville : 13100 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 21:46:00

Tarif : 11 11 11

Aix-en-Provence

Concert Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron

Mercredi 17 juin 2026 de 21h46 à 23h46. Place Saint-Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 21:46:00
fin : 2026-06-17 23:46:00

Date(s) :
2026-06-17

Récital d’Orgue avec Alma Bettencourt. Œuvre de Vivaldi, Bach, Bartok, Muffat, de Grigny
Programme
Gloria de la messe
Muffat Toccata decima
Vivaldi Bach Concerto en la mineur, BWV 593
Bach Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659
Bach Prélude et fugue en si mineur, BWV 544
Bartòk Danses roumaines (transcription d’Alma Bettencourt)   .

Place Saint-Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 51 15  info@festival-piano.com

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English :

Organ recital with Alma Bettencourt. Works by Vivaldi, Bach, Bartok, Muffat, de Grigny

L’événement Concert Les Préludes du Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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