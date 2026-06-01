Concert Les Râ Toul
Concert Les Râ Toul dimanche 21 juin 2026.
Toul
Concert Les Râ
2 Place Saint Mansuy Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Les Râ ont besoin de vous !!
Venez nous rejoindre dimanche 21 juin à 18h00 Place Saint Mansuy à Toul.
D’autres groupes d’amis musiciens seront présents et joueront après nous
-Les ADDIC’SON (Bien mieux que les CAL’SON)
-Les Chevelus Berlus (Ils sont tous chauves !)
-Les TV PHONE (Par contre on a perdu la télécommande).Tout public
0 .
2 Place Saint Mansuy Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 50 59 02 ragmen@sfr.fr
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English :
Les Râ need you!
Come and join us on Sunday June 21 at 6pm Place Saint Mansuy in Toul.
Other groups of musician friends will be there to play after us:
-Les ADDIC’SON (Much better than CAL’SON)
-Les Chevelus Berlus (They’re all bald!)
-Les TV PHONE (although we’ve lost the remote control).
L’événement Concert Les Râ Toul a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES
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