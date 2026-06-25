Concert LES SIÈCLES Amiens
Concert LES SIÈCLES Amiens samedi 9 janvier 2027.
Amiens
Concert LES SIÈCLES
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09 18:30:00
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2027-01-09
Virtuosité et passion russe
Originaire de Moldavie, Patricia Kopatchinskaja fascine par sa virtuosité fulgurante et son insatiable curiosité. À l’aise aussi bien dans le grand répertoire que dans les créations les plus audacieuses, elle s’impose comme l’une des musiciennes les plus singulières de sa génération. Aux côtés des Siècles, dirigés par le jeune chef très recherché Maxim Emelyanychev, elle interprète le célèbre Concerto pour violon de Tchaïkovski, œuvre flamboyante et lyrique. En écho, la Symphonie n°6 Pathétique déploie toute la puissance émotionnelle du compositeur. Un grand moment symphonique, intense et habité.
Programme
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Concerto pour violon en ré majeur
Symphonie n°6 en si mineur
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h45 avec entracte
Virtuosité et passion russe
Originaire de Moldavie, Patricia Kopatchinskaja fascine par sa virtuosité fulgurante et son insatiable curiosité. À l’aise aussi bien dans le grand répertoire que dans les créations les plus audacieuses, elle s’impose comme l’une des musiciennes les plus singulières de sa génération. Aux côtés des Siècles, dirigés par le jeune chef très recherché Maxim Emelyanychev, elle interprète le célèbre Concerto pour violon de Tchaïkovski, œuvre flamboyante et lyrique. En écho, la Symphonie n°6 Pathétique déploie toute la puissance émotionnelle du compositeur. Un grand moment symphonique, intense et habité.
Programme
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Concerto pour violon en ré majeur
Symphonie n°6 en si mineur
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h45 avec entracte .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
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English :
Russian Virtuosity and Passion
A native of Moldova, Patricia Kopatchinskaja captivates audiences with her dazzling virtuosity and insatiable curiosity. Equally at home with the great repertoire and the most daring new works, she has established herself as one of the most distinctive musicians of her generation. Alongside Les Siècles, led by the highly sought-after young conductor Maxim Emelyanychev, she performs Tchaikovsky’s famous Violin Concerto, a flamboyant and lyrical work. In contrast, Symphony No. 6, “Pathétique,” unleashes the composer’s full emotional power. A great symphonic moment, intense and familiar.
Program
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Violin Concerto in D major
Symphony No. 6 in B minor
Grand Théâtre
Prices: 3–11 at 30?
1 hour 45 minutes, including intermission
L’événement Concert LES SIÈCLES Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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