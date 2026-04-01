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Concert Les Sonnés du Gospel place de l’Eglise Saint-Marcel-lès-Valence

Concert Les Sonnés du Gospel place de l’Eglise Saint-Marcel-lès-Valence samedi 25 avril 2026.

Lieu : place de l'Eglise

Adresse : Eglise

Ville : 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Département : Drôme

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Marcel-lès-Valence

Concert Les Sonnés du Gospel

place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 20:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Concert des Sonnés du Gospel qui invitent l’Ensemble vocal de Fauconnières.
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place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lessonnesdugospel@gmail.com

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English :

Concert by Les Sonnés du Gospel, inviting the Ensemble vocal de Fauconnières.

L’événement Concert Les Sonnés du Gospel Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

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