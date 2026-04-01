Concert Les Sonnés du Gospel place de l’Eglise Saint-Marcel-lès-Valence

Saint-Marcel-lès-Valence

Concert Les Sonnés du Gospel

place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 20:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Concert des Sonnés du Gospel qui invitent l’Ensemble vocal de Fauconnières.

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place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lessonnesdugospel@gmail.com

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English :

Concert by Les Sonnés du Gospel, inviting the Ensemble vocal de Fauconnières.

L’événement Concert Les Sonnés du Gospel Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme