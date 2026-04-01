Concert Les Sonnés du Gospel place de l’Eglise Saint-Marcel-lès-Valence
Concert Les Sonnés du Gospel place de l’Eglise Saint-Marcel-lès-Valence samedi 25 avril 2026.
Saint-Marcel-lès-Valence
Concert Les Sonnés du Gospel
place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 20:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Concert des Sonnés du Gospel qui invitent l’Ensemble vocal de Fauconnières.
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place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lessonnesdugospel@gmail.com
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English :
Concert by Les Sonnés du Gospel, inviting the Ensemble vocal de Fauconnières.
L’événement Concert Les Sonnés du Gospel Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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