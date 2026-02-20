Concert Les Violons d’Anaïs Le Blizart La Chaise-Dieu

Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Concert Les Violons d’Anaïs

Le Blizart 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle solo (violon acoustique, violon électrique 6 cordes, voix, looper) avec Anaïs Laffon où on peut découvrir toute la finesse de son jeu et la sensibilité de ses compositions Samedi 4 juillet à partir de 20h30 au Blizart.

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Le Blizart 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 31 91 49 lescongeres@yahoo.fr

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English :

Solo performance (acoustic violin, 6-string electric violin, vocals, looper) featuring Ana%EFs Laffon, where you can experience the full subtlety of her playing and the sensitivity of her compositions. Saturday, July 4, starting at 8:30 p.m. at Blizart.

L’événement Concert Les Violons d’Anaïs La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay