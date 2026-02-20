Spectacle de la Chaise Musicale Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
samedi 4 juillet 2026 · Auditorium Cziffra · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Spectacle de la Chaise Musicale
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Spectacle musical valorisant le travail réalisé par les élèves des cours de solfège, piano et guitare samedi 4 juillet à 18h30 à l’auditorium Cziffra de La Chaise-Dieu. Libre participation. Entracte avec buvette.
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Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 09 93
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English :
A musical performance showcasing the work of students in music theory, piano, and guitar classes on Saturday, July 4, at 6:30 p.m. at the Cziffra Auditorium in La Chaise-Dieu. Donations welcome. Refreshments will be available during intermission.
L’événement Spectacle de la Chaise Musicale La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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