Concert Les yeux de la tête + Grise Cornac (1e partie) Lignières
vendredi 9 octobre 2026 · Lignières
Informations pratiques
Lignières
Concert Les yeux de la tête + Grise Cornac (1e partie)
Place Anne Sylvestre Lignières Cher
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Une soirée concert debout aux Bains-Douches avec le talentueux sextet Les yeux dla tête et le duo Grise Cornac en 1ère partie.
Une voix puissante, agile et légèrement éraillé, à faire vibrer la profndeur des âmes, accompagnée d’un multi-instrumentaliste génial Grise Cornac est un duo follement touchant et libre comme rock.
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Déjà 1000 concerts dans pas moins d’une douzaine de pays et les yeux d’la tête ne sont pas rassasiés. On va se déhancer, chalouper, pogoter, rire, voyager, s’enlacer, s’embrasser… Des textes engageants, drôles et pleins d’espoir sur une musique ciselée et énergique. 18 .
Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr
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English :
A standing-room-only concert at Les Bains-Douches featuring the talented sextet Les yeux dla t%EAte and the duo Grise Cornac as the opening act.
L’événement Concert Les yeux de la tête + Grise Cornac (1e partie) Lignières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT LIGNIERES
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