Concert littéraire Vincent Delerm en toutes lettres Les Correspondances 2026 Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle Manosque
dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle · Manosque
Informations pratiques
Manosque
Concert littéraire Vincent Delerm en toutes lettres Les Correspondances 2026
Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
+ frais de location
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 22:30:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Depuis ses débuts, le style Delerm s’est imposé comme une signature un art du détail et de la distance, une attention aux instants fragiles, à ces riens du quotidien qui deviennent essentiels.
Ouverture de la billetterie le 28 juillet 2026 à 10h.
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Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org
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English :
Since its inception, the “Delerm style” has established itself as a signature: an art of detail and detachment, a focus on fragile moments—those little things in everyday life that become essential.
Tickets go on sale July 28, 2026, at 10 a.m.
L’événement Concert littéraire Vincent Delerm en toutes lettres Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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