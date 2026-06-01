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Concert Live Herring bone Chéniers

Concert Live Herring bone Chéniers

Concert Live Herring bone Chéniers samedi 20 juin 2026.

Adresse : Moulin de piot

Ville : 23220 Chéniers

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 25.8 25.8 Tarif de base plein tarif

Chéniers

Concert Live Herring bone

Moulin de piot Chéniers Creuse

Tarif : 25.8 – 25.8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

FÊTE DE LA MUSIQUE AU MOULIN DE PIOT
Cette année, nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 juin au soir pour célébrer ensemble la Fête de la Musique ! Concert live du groupe Herringbone
Blues • Folk • Musique acoustique
À partir de 20h30

Menu unique
Entrée + Plat + Dessert + Concert à 25,80 €
Vous souhaitez simplement profiter de la musique ? Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par les mélodies du groupe autour d’un cocktail, de planches à partager ou de nos snacks.
Nous vous dévoilerons très prochainement le menu de cette belle soirée musicale.
Réservations conseillées
05.44.30.09.29   .

Moulin de piot Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 09 29 

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English : Concert Live Herring bone

L’événement Concert Live Herring bone Chéniers a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Dunois

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