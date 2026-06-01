Chéniers

Concert Live Herring bone

Moulin de piot Chéniers Creuse

Tarif : 25.8 – 25.8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

FÊTE DE LA MUSIQUE AU MOULIN DE PIOT

Cette année, nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 juin au soir pour célébrer ensemble la Fête de la Musique ! Concert live du groupe Herringbone

Blues • Folk • Musique acoustique

À partir de 20h30

Menu unique

Entrée + Plat + Dessert + Concert à 25,80 €

Vous souhaitez simplement profiter de la musique ? Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par les mélodies du groupe autour d’un cocktail, de planches à partager ou de nos snacks.

Nous vous dévoilerons très prochainement le menu de cette belle soirée musicale.

Réservations conseillées

05.44.30.09.29 .

Moulin de piot Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 09 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Live Herring bone

L’événement Concert Live Herring bone Chéniers a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Dunois