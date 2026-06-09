Récital d’accordéon classique Chéniers
Récital d’accordéon classique Chéniers dimanche 26 juillet 2026.
Chéniers
Récital d’accordéon classique
Eglise Chéniers Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
1. Antonio Vivaldi, Les Quatre Saisons, L’Hiver (mvt. I)
2. Alessandro Marcello, Concerto pour hautbois en ré mineur, Adagio (arr. J.-S. Bach)
3. Georges Bizet, Carmen, Prélude
4. Gabriel Fauré, Requiem, Agnus Dei et Kyrie
5. Volodymyr Zubitsky, Omaggio ad Astor Piazzolla
6. Jean-Sébastien Bach, Passion selon saint Matthieu, Chœur d’introduction ( Kommt, ihr Töchter,
helft mir klagen )
7. Piotr Ilitch Tchaïkovski , Casse-Noisette, Ouverture miniature , Marche et Danse russe
(Trépak)
8. Jean-Sébastien Bach, Prélude et Fugue pour orgue, BWV 537 .
Eglise Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine anatole.cimbault@gmail.com
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English : Récital d’accordéon classique
L’événement Récital d’accordéon classique Chéniers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays Dunois
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