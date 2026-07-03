Concert LMZG Palais des congrès Digne-les-Bains
samedi 26 septembre 2026 · Palais des congrès · Digne-les-Bains
Informations pratiques
Digne-les-Bains
Concert LMZG
Palais des congrès 1 Place de la République Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
LMZG est un groupe français venu des quatre coins de l’hexagone qui fédère partout où il passe ! Véritable tornade d’énergie, le groupe fusionne une électro moderne avec la chaleur d’une section cuivres typée brass band (saxophones, trompette).
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Palais des congrès 1 Place de la République Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr
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English :
LMZG is a French band made up of members from all corners of France that brings the house down wherever they go! A veritable whirlwind of energy, the band blends modern electronic music with the warmth of a brass band-style horn section (saxophones, trumpet).
L’événement Concert LMZG Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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