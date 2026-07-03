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AGENDA · Digne-les-Bains

Concert LMZG Palais des congrès Digne-les-Bains

samedi 26 septembre 2026 · Palais des congrès · Digne-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Palais des congrès
Adresse
1 Place de la République
Ville
04000 Digne-les-Bains
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
14 14 14

Digne-les-Bains

Concert LMZG

Palais des congrès 1 Place de la République Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :
2026-09-26

LMZG est un groupe français venu des quatre coins de l’hexagone qui fédère partout où il passe ! Véritable tornade d’énergie, le groupe fusionne une électro moderne avec la chaleur d’une section cuivres typée brass band (saxophones, trompette).
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Palais des congrès 1 Place de la République Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10  ccrc@dignelesbains.fr

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English :

LMZG is a French band made up of members from all corners of France that brings the house down wherever they go! A veritable whirlwind of energy, the band blends modern electronic music with the warmth of a brass band-style horn section (saxophones, trumpet).

L’événement Concert LMZG Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains

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