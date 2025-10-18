Concert « Lumières fragiles…» au musée de Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Ursulines · Mâcon
Informations pratiques
Concert « Lumières fragiles…» au musée de Ursulines Samedi 19 septembre, 17h00 Musée des Ursulines Saône-et-Loire
Dans la limite des places disponibles. Durée : 30 min
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Le conservatoire Edgar Varèse propose pour la première fois un concert de son choeur d’hommes au musée des Ursulines.
Au programme :
- Nothern Lights (Ola Gjeilo)
- Geseng der Geister ubern Wassern (Franz Schubert)
- Candle on the water (Al Kasha et Joel Hirschhorn)
- 3ème prière de Saint François d’Assise (Francis Poulenc)
- My song (Eriks Esenvalds)
Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Architecture bourguignonne du XVIIe siècle. Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).
Le conservatoire Edgar Varèse propose pour la première fois un concert de son choeur d’hommes au musée des Ursulines.
© Moteur et Action / MBA
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