Concert « Lumières fragiles…» au musée de Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon

Informations pratiques

Concert « Lumières fragiles…» au musée de Ursulines Samedi 19 septembre, 17h00 Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Dans la limite des places disponibles. Durée : 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Le conservatoire Edgar Varèse propose pour la première fois un concert de son choeur d’hommes au musée des Ursulines.

Au programme :

Nothern Lights (Ola Gjeilo)

Geseng der Geister ubern Wassern (Franz Schubert)

Candle on the water (Al Kasha et Joel Hirschhorn)

3ème prière de Saint François d’Assise (Francis Poulenc)

My song (Eriks Esenvalds)

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Architecture bourguignonne du XVIIe siècle. Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).

Le conservatoire Edgar Varèse propose pour la première fois un concert de son choeur d’hommes au musée des Ursulines.

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